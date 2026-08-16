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Франк Кесие чака обаждане от Ювентус

  • 16 авг 2026 | 04:23
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Франк Кесие чака обаждане от Ювентус

Бъдещето на национала на Кот д'Ивоар Франк Кесие е тясно свързано с трансферните планове на Ювентус. Според „Тутоспорт“ халфът има силно желание да облече екипа на торинския гранд и да работи с треньора Лучано Спалети, но към момента може единствено да чака.

Въпреки че между Кесие и клуба вече има постигнато споразумение, финализирането на сделката зависи изцяло от способността на ръководството на „бианконерите“ да освободи място в полузащитната си линия.

Твърди се, че 29-годишният футболист е договорил тригодишен контракт със заплата от 4,5 милиона евро на сезон, към която ще бъде добавен и значителен бонус при подписване.

Кесие е свободен агент, след като прекрати договора си с Ал Ахли. Това му дава възможност да се присъедини към гранда от Торино и да бъде картотекиран дори след затварянето на трансферния прозорец. Междувременно Ювентус усилено работи по осъществяването на няколко изходящи трансфера.

През този период на изчакване Франк Кесие ще поддържа форма с индивидуални тренировки.

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Снимки: Gettyimages

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