Ювентус подготви предложение към Франк Кесие

Ювентус продължава с опитите си да подсили своята халфова линия на трансферния пазар, като котдивоарецът Франк Кесие е сред основните цели на клуба през този период. Според „Кориере дело Спорт“ ръководството на „старата госпожа“ е готово да предложи тригодишен договор на Кесие с годишна заплата от около 4,5 милиона евро в опит да убеди играча да се премести в Торино.

Италианският клуб вижда в опита на Кесие, както и в неговите физически и технически способности, значително допълнение към полузащитата си. Това е особено важно предвид желанието на треньора да изгради по-силен и балансиран отбор за новия сезон.

Въпреки офертата, която Ювентус възнамерява да отправи, позицията на самия Кесие все още представлява пречка пред финализирането на сделката. Играчът все още не е взел окончателно решение относно евентуално завръщане в Серия "А".

Междувременно изданието съобщава, че Ювентус разглежда и по-млад вариант от Бразилия. Става въпрос за Андре, 19-годишен футболист на Коринтианс, който е част от плановете на клуба за подсилване на халфовата линия с изгряващи таланти.

В резултат на това Кесие остава една от важните опции на масата за Ювентус, докато преговорите и действията за определяне на самоличността на новия полузащитник продължават.

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