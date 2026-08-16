19-годишен постави световен рекорд на 1500 м свободен стил на Европейското по плуване

19-годишният германски плувец Йоханес Либман постави световен рекорд на 1500 м свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Той завърши дистанцията за 14 минути 26,79 секунди, превръщайки се в първия плувец в историята, завършил дисциплината под 14 минути 30 секунди. Либман свали близо четири секунди от досегашния рекорд на Боби Финке (14:30.67).

Унгарецът Залан Шаркани завърши втори с време 14:39,45. Друг германец, Оливер Клемет, допълни челната тройка (14:40,64).

Това е трети световен рекорд на европейското първенство в Париж след двете поправки на 50 м гръб за жени на италианката Сара Къртис.

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Снимки: Gettyimages