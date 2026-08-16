Отменен гол, червен картон и две дузпи помогнаха за обрат на Севиля

Севиля демонстрира характер и стигна до много сладка победа срещу Райо Валекано на старта на сезона в Ла Лига. Публиката на "Рамон Санчес Писхуан" видя почти всичко, което може да предложи един мач - обрат, две дузпи, отменен гол, намеси на ВАР, червен картон и в крайна сметка успех за севилци с 2:1.

Началото върна спомените на феновете на Севиля за миналия сезон, в който отборът едва се спаси от изпадане. Още в 4-тата минута централният защитник Аруна Санганте, привлечен от Льо Авър, допусна много груба грешка. Сенегалецът се засуети с топката в крака и хитрият Алваро Гарсия се възползва, откривайки резултата.

Домакините се опитаха да отговорят, но им беше трудно срещу отлично организираната защитна линия на Райо. В 33-тата минута Иси Паласон прати топката за втори път в мрежата зад Одисеас Влаходимос, но попадението му беше отменено заради нарушение в атака.

Малко преди почивката реферът Рикардо де Бургос Бенгоечеа даде дузпа за Севиля, след като Исаак Ромеро падна в наказателното поле след съприкосновение с Аугусто Батайя. Последва намеса на ВАР, която убеди съдията, че в действията на стража не е имало нищо нередно и той отмени решението си.

През втората част Севиля действаше доста по-агресивно в предни позиции. В 52-рата минута новото попадение на андалусийци Йон Гуриди изравни от дузпа, отсъдена за нарушение на Алваро Гарсия срещу Мигел Анхел Сиера. Двубоят се изнерви и арбитърът показа няколко жълти картона, а в 88-ата минута Кике Салас остави Севиля в намален състав след много грубо нарушение.

Райо Валекано потърси победата, но вместо това до нея стигнаха домакините. В добавеното време Флориан Лежюн фаулира в наказателното поле резервата Роби Юр, а Жерард Фернандес не сгреши от бялата точка и даде летящ старт на Севиля.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago