Астън Вила пита Ювентус за Дейвид

Астън Вила отправи запитване за Джонатан Дейвид в ход, който може да се окаже ключов за собствените планове на Ювентус в атака. Според „Тутомеркатоуеб“ отборът на Унай Емери е проучил възможността за привличането на канадския нападател, изследвайки осъществимостта на сделка, потенциално под наем, без обаче да започва официални преговори.

За Ювентус този интерес е добре дошъл. Джовани Карневали и Фредерик Масара работят, за да осигурят на Лучано Спалети нов нападател, но финансовите сметки излизат само ако първо продадат Дейвид, за да освободят необходимата ликвидност за осъществяване на трансфер. Името, което Ювентус е набелязал, за да завърши атаката си, е Джошуа Зиркзее.

Нападателят на Манчестър Юнайтед привлича с умението си да се изтегля по-дълбоко, да свързва играта и да създава пространства – качества, които по-скоро биха допълнили, отколкото просто да дублират тези на Рандал Коло Муани. От Юнайтед вече са сигнализирали, че са отворени за сделка под наем. Първо обаче Ювентус трябва да освободи място, а напускането на Дейвид е доминото, което ще задвижи всичко останало.

Това беше поучителен първи сезон в Торино за канадеца, който пристигна със свободен трансфер от Лил миналото лято със страхотна репутация, но успя да отбележи едва осем гола през кампанията.

Често резерва при Игор Тудор, той показа постепенно подобрение след пристигането на Спалети, а трите му гола за Канада на Световното първенство намекнаха за играча, когото Вила се надява да възроди.

Нещата се усложняват от желанието на самия Дейвид да остане и да спечели доверието на Спалети, докато Кристъл Палас също следи ситуацията. Финансовите детайли, включително заплатата му от 6 милиона евро, добавят допълнителна трудност, но интересът на Вила поне задвижи колелата.

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Снимки: Gettyimages