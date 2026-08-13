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Ювентус договори колумбийски национал

  • 13 авг 2026 | 02:33
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Ювентус договори колумбийски национал

Ювентус е близо до това да финализира привличането на Джон Лукуми, след като защитникът на Болоня е отхвърлил всички други възможности. Трансферната сума ще достигне 20 млн. евро, включително бонусите.

От известно време се знаеше, че колумбийският национал е договорил личните си условия с „бианконерите“ и ги предпочита пред оферти от Премиър лийг, Ла Лига и турската Сюперлиг.

Лукуми е дал положителен отговор на Ювентус и е на крачка от контракт
Лукуми е дал положителен отговор на Ювентус и е на крачка от контракт

Стойността на сделката ще бъде между 17 и 18 млн. евро като твърда сума, към която ще се добавят бонуси, за да се достигне общата цифра от 20 млн. евро. Тази сума е значително по-ниска от очакваната от Болоня, които се надяваха да получат 25 млн. евро, дори след изтичането на освобождаващата клауза в договора му на стойност 28 млн. евро.

Ръководството на Болоня е осъзнало, че Лукуми е имал желание да играе единствено за Ювентус и е отхвърлил пет други предложения, за да си осигури този трансфер.

Ювентус изпрати оферта за Йон Лукуми
Ювентус изпрати оферта за Йон Лукуми

Предвид факта, че договорът му с клуба изтича в края на настоящия сезон, позицията на играча е била много силна.

В момента се уточняват последните детайли по сделката, като се очаква колумбийският национал да премине медицински прегледи в следващите 24 до 48 часа.

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Снимки: Gettyimages

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