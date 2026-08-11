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  3. Юве с нов успех в контролите, този път жертва стана Палермо на Индзаги

Юве с нов успех в контролите, този път жертва стана Палермо на Индзаги

  • 11 авг 2026 | 15:44
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Юве с нов успех в контролите, този път жертва стана Палермо на Индзаги

Ювентус надделя с 2:0 над Палермо на Филипо Индзаги в контролна среща между двата тима играна в Пърт, Австралия. Първият гол за “бианконерите” падна в края на първата част и бе дело на Кенан Йълдъз (44’), а крайният резултат бе оформен от Аркадиуш Милик (87’) в последните минути на двубоя. Това е поредно добро представяне на възпитаниците на Лучано Спалети в предсезонните проверки, след като успяха да постигнат победи над Стандарт (Лиеж), Ница и Челси, но в предходния двубой отстъпиха на шампиона Интер.

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Срещата започна силно за играчите на Юве, които опитаха да наложат натиск, но изпитваха затруднения в добре подредената и сгъстена отбрана на “розово-черните”. В средата на първата част Франсиско Консейсао нацели гредата, а малко по-късно Кенан Йълдъз пропусна от изгодна ситуация. В 44-ата минута турската връзка в състава на “старата госпожа” даде резултат и именно Йълдъз се разписа след подаване на Зеки Челик от фланга.

В първите петнайсет минути на втората част новото попълнение Рандал Коло Муани също пропусна две добри положения да покачи преднината на “бианконерите”. Последваха редица промени от страна на Спалети, който пусна на терена Мирети, Камбиазо, Жереми Бога и Аркадиуш Милик. Именно полякът успя да отбележи второто попадение в 86-ата минута, с което оформи крайният резултат. Играчите на Юве ще имат още една вътрешна контрола с младежката формация на клуба, след което ще трябва да поставят начало на сезона с гостуване на Фрозиноне в неделя на 23 август.

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Снимки: Gettyimages

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