Влахович се сбогува с Ювентус с дълго и емоционално писмо

След като Душан Влахович най-после си намери нов отбор в лицето на Бешикташ, нападателят се сбогува с досегашния си клуб Ювентус с дълга и емоционална публикация в Инстаграм. Сръбският национал прекара четири години и половина при “Старата госпожа”, изигравайки 168 мача с 68 гола и 16 асистенции, но не успя да се договори за нов контракт и през това лято си тръгна като свободен агент.

Влахович вече е футболист на Бешикташ

“Има моменти, в които е трудно да намериш правилните думи. Това е един от тях. Когато пристигнах в Торино, имах огромна мечта и голямо желание да покажа кой съм, както и гордостта да нося фланелка, която носи със себе си невероятна история. Моят път с Ювентус приключи. Това бяха интензивни години. Години на победи, голове, огромна радост, но и трудни моменти. Аз обаче винаги съм се опитвал да давам всичко от себе си всеки път, в който съм стъпвал на терена. Защото да нося тази фланелка означава да нося историята на италианския футбол на раменете си, за което винаги ще бъда благодарен.

Искам да благодаря на Ювентус, Андреа Аниели, Джон Елкан и цялото семейство, всички хора, които работеха зад кулисите всекидневно, треньорите ми и най-вече съотборниците ми. Ние споделяхме много повече от 90 минути на футболния терен. Някои моменти ще останат с мен до края на живота ми. Благодаря на Торино - град, който ме приветства и стана мой дом. Тук израснах не само като футболист, но най-вече като човек.

Защо Влахович пристигна в Бешикташ с домати

Накрая, благодаря ви, фенове на Ювентус. Всяко скандиране, всяко дете с моя фланелка, всяко празнуване пред ултрасите, всяка прегръдка след гол: това са кадри, които ще нося със себе си където и да отида. Във футбола пътищата се променят, но това, което сме преживели, никога не изчезва. Тръгвам си от Торино с толкова много спомени, с благодарност и със знанието, че тук оставих част от себе си. Дойдох с желанието да стана част от историята на Ювентус. Тръгвам си, знаейки, че Ювентус винаги ще бъде част от моята. Благодаря, Юве. Благодаря, Торино, Благодаря на всички. До самия край”, написа 26-годишният Влахович.

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Снимки: Gettyimages