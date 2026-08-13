Астън Вила се доближава до нападател на Челси, докато се готви за преговори и с Ювентус

Преговорите между Астън Вила и Челси за трансфера на нападателя Николас Джаксън в шампиона в Лига Европа се развиват добре, съобщава Николо Скира.

Самият играч вече е дал своето съгласие да се присъедини към бирмингамци, където би се събрал с бившия си наставник във Виляреал Унай Емери. Именно испанският специалист държи отново да има на разположение Джаксън. През миналия сезон сенегалският национал беше преотстъпен в Байерн (Мюнхен), като се отчете с 11 гола и 4 асистенции в 34 мача. Въпреки това германският първенец отказа да го купи и го върна на Челси, откъдето отново му търсят друг отбор.

🚨 Aston Villa are progressing well in talks to sign Nicolas Jackson from Chelsea.



Jackson has already given his approval to join Villa, with Unai Emery pushing to bring the striker to the club.



Emery is keen to reunite with Jackson after their positive spell together at… pic.twitter.com/MMpCSXKe4n — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 13, 2026

Същият източник пише, че Астън Вила се интересува от още един нападател - Джонатан Дейвид от Ювентус. Кандидат за него е и новакът Хъл Сити, но 26-годишният футболист предпочита “виланите”. Оттам са готови да го вземат под наем, като предстоят преговори със “Старата госпожа”. Канадският национал се присъедини към “бианконерите” преди година като свободен агент, но не оправда очакванията към себе си, изигравайки 46 двубоя с 8 попадения и 5 голови паса.

🆕 Aston Villa and Hull City have shown interest in Jonathan David on loan. 👀



The Canadian striker has given priority to Aston Villa.



Direct talks with Juventus are expected in the next few days. ⏳



[NicoSchira] pic.twitter.com/iNg3KQDlH6 — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) August 13, 2026

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Снимки: Gettyimages