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ПСЖ с още един трансферен удар за деня

  • 16 авг 2026 | 00:20
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ПСЖ с още един трансферен удар за деня

Пари Сен Жермен официално обяви в събота привличането на 21-годишния белгийски национал Мика Годс, който пристига от Аякс. Футболистът подписа договор за пет сезона, до юни 2031 г., при трансферна сума, оценявана на 55 милиона евро, и ще носи номер 22.

Привличането на младия белгиец, което се очакваше от няколко дни, бележи натоварен ден на трансферния пазар за парижкия клуб. Само няколко часа след като обяви пристигането на световния шампион Феран Торес от Барселона, двукратният европейски шампион потвърди придобиването на Годс.

Крилото, което има два мача за националния отбор на Белгия, пристига в Париж след отличен сезон в Ередивизи, където отбеляза 17 гола и направи 12 асистенции. Годс е в добра физическа форма, като участва в първите три мача от квалификациите за Лигата на конференциите на УЕФА с Аякс, както и в първия мач от нидерландското първенство срещу ПЕК Зволе (2:0).

„Изключително горд съм да се присъединя към един от най-добрите клубове в света. Нямам търпение да облека тези цветове, да открия „Парк де Пренс“ и неговите фенове. Ще дам всичко от себе си на терена, за да оправдая доверието, което президентът Насер Ал-Хелайфи, Луис Кампос и треньорът Луис Енрике ми гласуваха“, заяви той пред клуба.

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