Ювентус и Болоня са си стиснали ръцете за Лукуми

Според последните информации Ювентус и Болоня са постигнали устно споразумение за трансфера на Джон Лукуми, като общата сума по сделката ще достигне 20 млн евро с бонусите, твърди платформата Football-Italia. По-рано вчера няколко източника на Ботуша съобщиха, че двата клуба са провели среща, за да обсъдят структурата на плащането, и са се доближили до финализиране на преговорите.

Juventus and Bologna met again today to discuss Jhon Lucumi, but have not yet been able to reach an agreement on the €20m including bonus offer.#Juventus #Bologna #SerieA #Calcio #Colombia pic.twitter.com/esryUdtFOH — Football Italia (@footballitalia) August 13, 2026

Според реномирания спортен журналист Фабрицио Романо пък последните детайли вече са уточнени. Той също потвърждава сумата от 20 млн евро.

🚨⚪️⚫️ Juventus have reached a verbal agreement with Bologna for Jhon Lucumì, here we go!



Club to club verbal pact set at €20m with add-ons, formal steps to follow in 24/48h and arrival planned for medical over the weekend.



Lucumì only wanted Juventus. 🇨🇴 pic.twitter.com/0jZQoXU7LE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026

Колумбийският национал вече е договорил личните си условия с Ювентус. Той ще получава заплата от 2,5 млн евро на сезон плюс бонуси и е имал твърдото желание да се присъедини към гранда от Торино.

Ювентус договори колумбийски национал

Именно неговата решимост да премине в Ювентус е позволила сделката да бъде сключена за 20 млн евро, въпреки че първоначалната искана цена от Болоня беше 25 млн евро, а освобождаващата му клауза възлизаше на 28 млн.

Очаква се колумбийският защитник да премине медицински прегледи през уикенда, след което трансферът ще бъде официално завършен.

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