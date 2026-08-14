Ювентус и Болоня са си стиснали ръцете за Лукуми

Според последните информации Ювентус и Болоня са постигнали устно споразумение за трансфера на Джон Лукуми, като общата сума по сделката ще достигне 20 млн евро с бонусите, твърди платформата Football-Italia. По-рано вчера няколко източника на Ботуша съобщиха, че двата клуба са провели среща, за да обсъдят структурата на плащането, и са се доближили до финализиране на преговорите.
Според реномирания спортен журналист Фабрицио Романо пък последните детайли вече са уточнени. Той също потвърждава сумата от 20 млн евро.
Колумбийският национал вече е договорил личните си условия с Ювентус. Той ще получава заплата от 2,5 млн евро на сезон плюс бонуси и е имал твърдото желание да се присъедини към гранда от Торино.
Ювентус договори колумбийски национал
Именно неговата решимост да премине в Ювентус е позволила сделката да бъде сключена за 20 млн евро, въпреки че първоначалната искана цена от Болоня беше 25 млн евро, а освобождаващата му клауза възлизаше на 28 млн.
Очаква се колумбийският защитник да премине медицински прегледи през уикенда, след което трансферът ще бъде официално завършен.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google