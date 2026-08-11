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И световния шампион Унай Симон е сред вариантите за нов вратар на Ювентус

  • 11 авг 2026 | 07:53
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И световния шампион Унай Симон е сред вариантите за нов вратар на Ювентус

Ювентус е насочил вниманието си към Унай Симон в търсенето на нов вратар, като световният шампион с Испания се очертава като изненадваща опция за клуба. Според „Тутомеркатоуеб“, който цитира „Рай Спорт“, „бианконерите“ са готови да тестват водите за стража на Атлетик Клуб в следващите часове, като оценката му е около 25 милиона евро.

Привличането на нов вратар е един от основните приоритети на Ювентус през цялото лято, а неубедителните изяви на Микеле Ди Грегорио в предсезонната подготовка само засилиха желанието на клуба да ускори процеса.

Симон би представлявал знаково попълнение, тъй като стражът на Атлетик беше номер едно за Испания при спечелването на Световното първенство през 2026 г., където завоюва „Златната ръкавица“, допускайки само един гол в целия турнир. Името му се добавя към дългия списък с вратари, които Ювентус е разглеждал, включващ Зион Сузуки, който вече е пред трансфер в ПСЖ, Гулиелмо Викарио от Тотнъм и Ноа Атуболу от Фрайбург.

Привличането му обаче няма да е лесна задача. Симон е продукт на академията на Атлетик и е играл само за този клуб, като наскоро поднови договора си без освобождаваща клауза. Това прави евентуалното му привличане от Билбао трудна мисия, дори и за стандартите на натоварения трансферен прозорец за Ювентус.

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Снимки: Gettyimages

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