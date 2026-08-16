Интер Маями подсили състава си с двама млади нападатели

Американският клуб Интер Маями, който е собственост на Дейвид Бекъм, привлече в редиците си двама млади футболисти от своя дублиращ отбор. Става дума за 21-годишните нападатели Самуел Смит и Ловенд Делинойс, които ще се присъединят към първия тим, състезаващ се в Мейджър Лийг Сокър (МЛС).

Самуел Смит, който е роден в Бразилия, но е израснал в САЩ, идва от резервния състав „Форт Лодърдейл“. За него той има 58 изиграни мача и 8 отбелязани гола. Смит вече е записал и два мача за основния отбор на Интер Маями през настоящия сезон 2024.

Другото ново попълнение е хаитянският нападател Ловенд Делинойс. Според информация на агенция АП, 21-годишният футболист подписва първия си професионален договор. Контрактът му с клуба от МЛС е до края на сезон 2027, като включва и опция за удължаване до сезон 2029/2030.

Интер Маями е основан през 2018 година и се присъединява към елитното футболно първенство на САЩ през 2020 г.

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