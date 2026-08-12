Ювентус сяда на преговори за бъдещо попълнение на ПСЖ

От Ювентус са предвидили за днес среща с представителите на вратаря на Парма Зион Сузуки относно възможността той да играе като преотстъпен от Пари Сен Жермен в торинския гранд през новия сезон, съобщава Николо Скира.
ПСЖ договори първия от трите чакани трансфера
Ромео Агрести пък добавя, че вчера също така е имало контакти имежду Юве и ПСЖ относно този вариант. Смята се, че френският шампион е готов да прати стража под наем в “Старата госпожа” след официализирането на неговото купуване в близките дни. Както е известно, парижани изпревариха именно “бианконерите” за подписа на японския национал, като се договориха с Парма да платят общо 35 млн. евро. Въпреки това привличането на 23-годишния Сузуки е с мисъл за бъдещето и именно затова той може да заиграе в Ювентус, където би бил титулярен вратар.
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