Ювентус очаква в събота новия си защитник

В Ювентус очакват пристигането на колумбийския национал Джон Лукуми в Торино, а футболистът трябва да премине медицински прегледи до края на уикенда, след като „бианконерите“ и Болоня постигнаха споразумение за трансфера му, съобщават местните медии.

Ювентус и Болоня са си стиснали ръцете за Лукуми

Ювентус се е съгласил да плати за защитника общо 20 милиона евро, включително бонуси и добавки. Лукуми има още една година от настоящия си договор с Болоня, като клубът първоначално искаше изплащането на клаузата за освобождаване на играча от 28 милиона евро, преди да намали желаната сума до 25 милиона, а след това да се съгласи да го продаде за 20 милиона евро.

🚨⚪️⚫️ Understand Jhon Lucumì will fly to Turin tomorrow, Saturday to complete his medical at Juventus.



Deal agreed with Bologna last night and documents exchange underway. 🇨🇴 pic.twitter.com/Twt39EExtY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

Сделката с Ювентус вече бе договорена, като се очаква 28-годишният бранител да пътува до Торино в събота. В зависимост от часа на пристигането си, той би могъл да премине първия етап от медицинските прегледи същия ден и евентуално да завърши останалата част и другите формалностив неделя, когато да подпише и новия си контракт.

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Снимки: Gettyimages