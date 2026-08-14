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  3. Ювентус очаква в събота новия си защитник

Ювентус очаква в събота новия си защитник

  • 14 авг 2026 | 18:23
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Ювентус очаква в събота новия си защитник

В Ювентус очакват пристигането на колумбийския национал Джон Лукуми в Торино, а футболистът трябва да премине медицински прегледи до края на уикенда, след като „бианконерите“ и Болоня постигнаха споразумение за трансфера му, съобщават местните медии.

Ювентус и Болоня са си стиснали ръцете за Лукуми
Ювентус и Болоня са си стиснали ръцете за Лукуми

Ювентус се е съгласил да плати за защитника общо 20 милиона евро, включително бонуси и добавки. Лукуми има още една година от настоящия си договор с Болоня, като клубът първоначално искаше изплащането на клаузата за освобождаване на играча от 28 милиона евро, преди да намали желаната сума до 25 милиона, а след това да се съгласи да го продаде за 20 милиона евро.

Сделката с Ювентус вече бе договорена, като се очаква 28-годишният бранител да пътува до Торино в събота. В зависимост от часа на пристигането си, той би могъл да премине първия етап от медицинските прегледи същия ден и евентуално да завърши останалата част и другите формалностив неделя, когато да подпише и новия си контракт.

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Снимки: Gettyimages

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