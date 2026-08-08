Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

Интер надви Ювентус с 2:1 в предсезонна проверка, играна чак в Пърт (Австралия). Федерико Димарко (20’) с втория си гол във втори пореден мач даде преднина на шампионите на Серия “А” преди почивката. В 63-тата минута съотборникът му Анди Диуф удвои, а послед тимът пропусна да добави трето попадение. И все пак торинци не се бяха предали, тъй като пет минути преди края Франсиско Консейсао върна единия гол, а след това играчите на Юве имаха шансове за изравняване, като с голям пропуск се отличи новото попълнение Керим Алайбегович.

Интересното е, че това са първите голове, които “бианконерите” допускат това лято в контролите си. Досега те бяха с три победи и един “хикс” без инкасирано попадение след дуелите срещу Базел (0:0), Стандард (Лиеж) (1:0), Ница (2:0) и Челси (1:0).

В същото време Интер продължава без поражение в контролите, като вече има два успеха и две ремита - срещу Карлсруе (2:1), Манчестър Сити (1:1 в редовно време), Милан (1:1) и Ювентус (2:1).

И на двата италиански гранда им остава по само една проверка преди началото на сезона в Калчото. Следващата събота Интер ще срещне Бетис, след което на 22 август приема Монца в мач от първия кръг на Серия “А”.

Ювентус пък остава в Пърт, където във вторник (11 август) ще се изправи срещу Палермо. Отборът на Лучано Спалети стартира в италианското първенство на 23 август с гостуване на Фрозиноне.

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