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Атлетико Мадрид още се надява да си върне Нико Гонсалес

  • 16 авг 2026 | 03:59
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Атлетико Мадрид още се надява да си върне Нико Гонсалес

Испанският гранд Атлетико Мадрид все още се надява да си върне Николас Гонсалес. Испанският гранд проявява сериозен интерес към аржентинското крило от Ювентус, съобщава италианското издание „Тутоспорт“. Преговорите обаче са в застой заради високата цена, поставена от „бианконерите“.

Самият Гонсалес, който прекара миналия сезон под наем на „Метрополитано“, също има силно желание да се завърне в Мадрид и отново да работи под ръководството на своя сънародник Диего Симеоне. Въпреки че 28-годишният футболист започна предсезонна подготовка с Ювентус, той се надява на трансфер обратно в испанската столица.

Ръководството на италианския клуб е категорично в своята оценка за играча, като настоява за трансферна сума в размер на около 30 милиона евро. От Ювентус не са склонни на отстъпки, но същевременно вярват, че в крайна сметка може да бъде постигнато споразумение, което да е приемливо и за трите страни.

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Снимки: Gettyimages

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