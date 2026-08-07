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Ювентус иска Райндерс, но при едно условие

  • 7 авг 2026 | 07:34
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Ювентус иска Райндерс, но при едно условие

С настъпването на август краят на летния трансферен прозорец наближава, а с това се увеличава и напрежението върху клубовете да финализират оставащите си сделки. Това може да ускори операции, които в момента изглеждат малко вероятни, включително потенциален ход, който би довел бившия полузащитник на Милан Тижани Райндерс в Ювентус.

Според „ТутоЮве“ нидерландският халф, за когото се твърди, че е наличен за трансфер от Манчестър Сити, може да се превърне в изненадваща цел за отбора на Лучано Спалети. Ключовият фактор за евентуална сделка би била формулата на преминаване: ако английският клуб е отворен за наем, Ювентус може да получи възможност да си осигури висококачествено подсилване без значителна незабавна финансова инвестиция.

Райндерс вече познава добре Серия А, след като остави силно впечатление по време на престоя си в Милан, където демонстрира постоянство, технически умения и впечатляващи изяви. Неговата универсалност го прави модерен полузащитник, способен да се адаптира към различни тактически системи.

Нидерландският национал може да действа като халф тип „box-to-box“ в полузащита от трима души, но също така може да играе и по-напред като атакуващ халф зад нападателите, добавяйки креативност и непредвидимост в офанзивната игра на Ювентус.

Много ще зависи от решението на Манчестър Сити през следващите седмици. Ако шампионите на Висшата лига одобрят временното му напускане, ситуацията може да се развие бързо, превръщайки Райндерс в едно от най-интригуващите имена за следене в заключителните етапи на трансферния прозорец.

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Снимки: Gettyimages

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