Бивш вратар на Казахстан със смело твърдение: Смятам, че Кайрат трябва да победи Левски на всеки стадион

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Бившият вратар на националния отбор на Казахстан Алмат Бекбаев направи анализ преди Кайрат - Левски в сблъсъка от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

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"Кайрат може да се класира за следващия кръг, благодарение на собствената си игра, както и на подкрепата на домашната публика. Разбира се, не съвсем домашна, а туркестанска. Смятам, че Кайрат трябва да победи Левски на всеки стадион в Казахстан. Вярвам, че тимът от Алмати ще продължи напред", заяви бившият вратар пред sports.kz.

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