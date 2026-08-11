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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Бивш вратар на Казахстан със смело твърдение: Смятам, че Кайрат трябва да победи Левски на всеки стадион

Бивш вратар на Казахстан със смело твърдение: Смятам, че Кайрат трябва да победи Левски на всеки стадион

  • 11 авг 2026 | 11:58
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Слушай на живо: Кайрат - Левски

Бившият вратар на националния отбор на Казахстан Алмат Бекбаев направи анализ преди Кайрат - Левски в сблъсъка от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Само големи европейски отбори са побеждавали Кайрат в Казахстан
Само големи европейски отбори са побеждавали Кайрат в Казахстан

"Кайрат може да се класира за следващия кръг, благодарение на собствената си игра, както и на подкрепата на домашната публика. Разбира се, не съвсем домашна, а туркестанска. Смятам, че Кайрат трябва да победи Левски на всеки стадион в Казахстан. Вярвам, че тимът от Алмати ще продължи напред", заяви бившият вратар пред sports.kz.

Кайрат - Левски за по-малко от 10 евро!
Кайрат - Левски за по-малко от 10 евро!
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