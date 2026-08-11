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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
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Левски поздрави Серафимов

  • 11 авг 2026 | 10:57
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Левски поздрави Серафимов

Днес защитникът на „ЛевскиНикола Серафимов празнува своя 27-ми рожден ден.

Националът на Северна Македония има до момента 25 мача и 2 гола с екипа на представителния отбор на ПФК „Левски“. Серафимов дебютира със синята фланелка на 30 септември 2025 година при победата с 1:0 като гост над „Ботев“ (Пловдив), а месец по-късно отбеляза и първия си гол за клуба при победата с 3:0 като гост над „Хебър“.

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Шампион на България през сезон 2025/26 година.

ПФК „Левски“ честити празника на Никола Серафимов и му пожелава здраве, успешна кариера и много щастливи мигове със синята фланелка. Гласеше съобщението на "сините".

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