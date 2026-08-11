Само големи европейски отбори са побеждавали Кайрат в Казахстан

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Отборът на Левски изигра силен мач и напълно заслужено спечели срещу Кайрат на "Герена" в първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Футболистите на Хулио Веласкес не дадоха топката на своя съперник и логично се поздравиха с гол преднина преди реванша.

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Интересна статистика обаче показва, че Кайрат е изключително стабилен домакин. Отборът има три загуби в последните си десет домакински срещи в Европа. Те идват все от много сериозни тимове. Трите поражения са в основната фаза на Шампионската лига от миналия сезон, когато "жълто-черните" бяха надиграни от Реал Мадрид (0:5), Олимпиакос (0:1) и Брюж (1:4).

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В останалите седем срещи Кайрат няма загуба. Тимът записа пет победи и две равенства. Казахстанците се справиха с Олимпия Любляна (2:0), КуПС (3:0), Слован Братислава (1:0), Сутиеска (2:1) и Омония (1:0), докато завършиха наравно със Селтик (0:0) и Пафос (0:0).

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Ето и последните 10 домакински двубоя за Кайрат в Европа:



Кайрат – Олимпия (Любляна) 2:0

Кайрат – КуПС 3:0

Кайрат – Слован (Братислава) 1:0

Кайрат – Селтик 0:0

Кайрат – Реал Мадрид 0:5

Кайрат – Пафос 0:0

Кайрат - Олимпиакос 0:1

Кайрат – Брюж 1:4

Кайрат – Сутиеска 2:1

Кайрат – Омония 1:0

Ето какъв терен очаква Кайрат - Левски (снимки)

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