ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

ЦСКА затвърди добрите впечатления, които остави с играта си срещу Макаби (Тел Авив), и се наложи с класическото 3:0 над Септември (София) в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Йоанис Питас откри резултата от дузпа в самия край на първото полувреме, а след почивката точни бяха още Леандро Годой (72') и Исак Соле (81').

Гол на Жоел Цварц през втората част беше отменен заради засада. Символичните домакини също имаха няколко добри възможности, но в крайна сметка така и не успяха да стигнат поне до почетно попадение. Притесненията в лагера на "армейците" са свързани със състоянието на Анжело Мартино, който напусна терена принудително и в следващите дни ще стане ясно дали ще бъде на разположение за предстоящия реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

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С днешния успех ЦСКА събра 10 точки и се изкачи до третото място в класирането, докато септемврийци остават с едва един пункт, който към момента им отрежда предпоследната позиция.

Наставникът на "армейците" Христо Янев направи пет промени спрямо първия мач с Макаби (Тел Авив), спечелен от неговия отбор с 3:0. Теодор Иванов, Дейвид Пастор, Макс Ебонг, Стефано Сенси и Леандро Годой отстъпиха местата си на Джеймс Ето'о, Петко Панайотов, Исак Соле, Мохамед Брахими и Жоел Цварц.

При "виненочервените" ротациите бяха две. Валантайн Озорнвафор и Николас Фонтейн стартираха за сметка на Стоян Стоичков и Андре Либерал.

В третата минута Жоел Цварц шутира силно по земя, но топката попадна право в ръцете на Иванов.

Символичните домакини отговориха с изстрел на Джамов в близкия ъгъл, но Лапоухов внимаваше и изби в корнер.

В 19-ата минута един от основните футболисти в състава на Христо Янев - Анжело Мартино, почувства болка и трябваше да бъде принудително заменен. На неговото място в игра се появи Андрей Йорданов.

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В 41-вата минута Андрей Йорданов получи страхотно извеждащо подаване и технично преодоля Йонашчъ в наказателното поле, но последвалият му удар премина встрани от вратата. При ситуацията останаха съмнения за игра с ръка на играча на Септември, заради което главният съдия беше привикан от ВАР арбитрите.

След като разгледа положението, Кристиян Колев промени решението си и отсъди дузпа. Йоанис Питас застана зад топката и с хладнокръвен изстрел в центъра на вратата откри резултата в полза на ЦСКА.

В добавеното време на първата част Исак Соле се възползва от неразбирателство в защитата на септемврийци и излезе очи в очи с Владимир Иванов, но не успя да го преодолее.

В 49-ата минута Цварц засече с глава центриране отдясно, но кълбото премина над целта.

В ответната атака Францети шутира на сантиметри от десния страничен стълб.

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В 55-ата минута Мартин Христов нанесе силен удар от далечно разстояние, а след рикошет във футболист на ЦСКА кълбото промени траекторията си. Все пак Лапоухов успя да се намеси подобаващо.

Пет по-късно "армейците" бяха близо до втори гол, но шутът на Петко Панайотов беше майсторски отразен от стража на Септември. Малко след това пред Годой също се откри отлична възможност, но и неговият изстрел беше спасен от Владимир Иванов.

В 72-рата минута Брахими изпрати топката в предни позиции, а този път вратарят на "виненочервените" не прецени действията си по най-добрия начин и за Леандро Годой остана по-лесното, а именно да се разпише в опразнената врата.

Само 120 секунди по-късно ЦСКА реализира и трето попадение чрез Жоел Цварц, но то беше отменено заради засада на нидерландския нападател.

В 81-вата минута тимът на Христо Янев все пак оформи класическия резултат. В прегръдките на своите съотборници попадна Исак Соле, който засече центриране на Йорданов от левия фланг. Първият опит на халфа беше блокиран от противников футболист, но след това Соле не остави шансове на Иванов.

В заключителните минути на срещата Галин Иванов на два пъти се опита да преодолее Фьодор Лапоухов, но и в двата случая стражът спаси. Педро Ферейра също имаше добър шанс, но от добра позиция не намери очертанията на вратата.

В добавеното време на мача Годой беше задържан в наказателното поле, но Кристиян Колев подмина претенциите на "армейците" за нова дузпа.

Септември (София) 0:3 ЦСКА

0:1 Йоанис Питас (45-д)

0:2 Леандро Годой (72)

0:3 Исак Соле (81)



Стартови състави:

Септември (София): 12. Владимир Иванов, 13. Кубрат Йонашчъ, 4. Мартин Христов, 3. Себастиян Уейд, 8. Божидар Пенчев, 26. Валантайн Озорнвафор, 5. Йоан Бауренски, 6. Педро Ферейра, 11. Александър Джамов, 17. Николас Фонтейн, 29. Ерар Францети;

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 11. Мохамед Брахими, 5. Жан-Филип Гбамен, 32. Факундо Родригес, 17. Анжело Мартино, 99. Джеймс Ето'о, 30. Петко Панайотов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 28. Йоанис Питас, 10. Жоел Цварц.

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Снимки: Владимир Иванов