Желев сбърка фатално при загуба на Оцелул

Истински футболен трилър беляза двубоя от четвъртия кръг на румънската Суперлига, в който Петролул (Плоещ) пречупи Оцелул (Галац) с минималното 1:0 на стадион „Илие Оана“. Единственият гол в мача падна от дузпа, реализирана от Дан Нлундулу в 34-ата минута. Цял мач за гостите на левия фланг на защитата записа българският бранител Милен Желев, който обаче бе големият грешник за своя тим, като извърши нарушението за победния гол на домакините.

Петролул започна по-силно мача и заслужено стигна до откриване на резултата. Лео Тейшейра финтира Милен Желев в близост до аутлинията, българинът се хвърли на шпагат и го спъна за дузпа. Главният арбитър Андрей Кивулете бе безпощаден и веднага посочи бялата точка. Зад топката застана Нлундулу, който хладнокръвно преодоля вратаря за 1:0.

Втората част предложи коренно различен и много по-атрактивен спектакъл. Оцелул бе на крачка от изравняването в 54-ата минута, когато Чобану разтресе напречната греда с мощен шут, а при добавката Андрезиньо бе фаулиран от Пап. Последва рекордно дълго разглеждане на ситуацията от ВАР – близо 7 минути, но решението за дузпа остана. Педро Нуно обаче стреля твърде предвидимо и стражът на домакините Лукас Зима усети ъгъла, спасявайки удара.

Надеждите на гостите за обрат се сринаха окончателно в 77-ата минута. Дан-Кристиан Нейку, който бе влязъл като резерва само преди шест минути, удари грубо Малула в пеналта и съдията му показа директен червен картон. До края Петролул удържа без проблеми натиска и се поздрави с успеха.

С тази ценна победа Петролул събра актив от 6 точки и се изкачи на 8-о място в класирането, докато Оцелул записа първо поражение за сезона и остава веднага зад тях на 9-а позиция с 5 пункта. В следващия кръг Петролул гостува на Волунтари, а тимът на Милен Желев ще има тежко домакинство срещу шампиона Университатя (Крайова).

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