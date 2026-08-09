Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след победата на своя тим над Септември в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. “Червените” стигнаха до убедителен успех с 3:0 като гости.

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“Поздравявам момчетата за тази победа, подходихме по друг начин и видяхме какъв е резултатът - добър футбол, положения и голове. Имахме и други ситуации и при по-различно решение на съдията можеше да имаме още голове. Искаме да играем с настроение, да имаме ситуации и да вкараме голове.

Лека-полека започваме да се настройваме от цикъла от мачове. Влизаме по-уверено, създаваме доста ситуации за гол, вкарваме доста голове. Трябва да сме честни и прями и да кажем, че това няма да е всеки път. Понякога и силите ни няма да стигнат, къде късмет, къде нещо друго. Искаме да запазим доброто си настроение, за да продължаваме напред.

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До момента целият отбор се справя добре, получаваме подкрепата на целия клуб. Днес енергията на трибуните също беше много добра. Всичко е в нашите глави, трябва да вярваме в себе си и да продължаваме да търсим да играем добър футбол. Разполагаме с качествен отбор.

На този етап не стои този въпрос за отлагане на мачове. Съобразяваме се с програмата на БФС и гледаме във всеки мач да бъдем добри. Може би ранният старт на шампионата не ни позволи в първите мачове да сме толкова уверени, но влизаме в ритъм.

Превантивно извадихме Мартино от терена, за да няма усложнения. Надявам се неговото състояние, както и на всички останали, да е добро, за да ползвам всички за важния мач, който предстои”, заяви Янев.

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