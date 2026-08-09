Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

Янев: Трябва да сме честни и да кажем, че няма всеки път да побеждаваме

  • 9 авг 2026 | 23:32
  • 18992
  • 51

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след победата на своя тим над Септември в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. “Червените” стигнаха до убедителен успех с 3:0 като гости.

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост
ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

“Поздравявам момчетата за тази победа, подходихме по друг начин и видяхме какъв е резултатът - добър футбол, положения и голове. Имахме и други ситуации и при по-различно решение на съдията можеше да имаме още голове. Искаме да играем с настроение, да имаме ситуации и да вкараме голове.

Лека-полека започваме да се настройваме от цикъла от мачове. Влизаме по-уверено, създаваме доста ситуации за гол, вкарваме доста голове. Трябва да сме честни и прями и да кажем, че това няма да е всеки път. Понякога и силите ни няма да стигнат, къде късмет, къде нещо друго. Искаме да запазим доброто си настроение, за да продължаваме напред.

20 Септември (София) 0:3 ЦСКА

До момента целият отбор се справя добре, получаваме подкрепата на целия клуб. Днес енергията на трибуните също беше много добра. Всичко е в нашите глави, трябва да вярваме в себе си и да продължаваме да търсим да играем добър футбол. Разполагаме с качествен отбор.

На този етап не стои този въпрос за отлагане на мачове. Съобразяваме се с програмата на БФС и гледаме във всеки мач да бъдем добри. Може би ранният старт на шампионата не ни позволи в първите мачове да сме толкова уверени, но влизаме в ритъм.

Превантивно извадихме Мартино от терена, за да няма усложнения. Надявам се неговото състояние, както и на всички останали, да е добро, за да ползвам всички за важния мач, който предстои”, заяви Янев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Ямбол: Не играхме това, което можем

Треньорът на Ямбол: Не играхме това, което можем

  • 10 авг 2026 | 02:29
  • 1005
  • 0
Соле: Радвам се, че вкарах първия си гол за ЦСКА

Соле: Радвам се, че вкарах първия си гол за ЦСКА

  • 9 авг 2026 | 23:57
  • 1786
  • 3
Вальо Илиев: Не държим да ни бъде помагано, но държим да не бъдем ощетявани

Вальо Илиев: Не държим да ни бъде помагано, но държим да не бъдем ощетявани

  • 9 авг 2026 | 23:49
  • 9745
  • 26
Фрейташ: Не е приятно да допуснеш гол преди почивката

Фрейташ: Не е приятно да допуснеш гол преди почивката

  • 9 авг 2026 | 23:31
  • 1616
  • 0
Андрей Йорданов: Стараем се да побеждаваме, защото се целим в първото място

Андрей Йорданов: Стараем се да побеждаваме, защото се целим в първото място

  • 9 авг 2026 | 23:22
  • 1600
  • 1
ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

  • 9 авг 2026 | 23:11
  • 109024
  • 535
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

ЦСКА се развихри и срещу Септември (Сф), нападателите на "армейците" набират скорост

  • 9 авг 2026 | 23:11
  • 109024
  • 535
Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

Бивш халф на "сините": Левски ще победи и на реванша!

  • 10 авг 2026 | 07:31
  • 6255
  • 3
Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

Лудогорец избухна за шест минути и отнесе Черно море на "Тича"

  • 9 авг 2026 | 20:55
  • 56987
  • 276
Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

Ботев (Враца) и Славия се изправят един срещу друг в търсене на първи успех през сезона

  • 10 авг 2026 | 07:00
  • 1645
  • 0
Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

Ботев (Пловдив) и Спартак (Варна) ще опитат да продължат възходящата си линия

  • 10 авг 2026 | 07:35
  • 1336
  • 3