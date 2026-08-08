ЦСКА привлича поне трима нови

ЦСКА ще привлече поне още трима нови до края на трансферния прозорец, твърди "Тема Спорт". "Армейците" ще се подсилят със сигурност с флангови футболист - бек или крило, за почти сигурното участие в основната фаза на евротурнирите. "Червените" искат да вземат и централен защитник заради задаващата се раздяла с Адриан Лапеня и използваната схема с трима в отбрана от Христо Янев.

Българските клубове могат да осъществяват сделки до 8 септември, след което ще имат право да привличат само свободни агенти. Клубът има интерес към 24-годишното френско крило Ноа Фатар от втородивизионния Булон.

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ЦСКА има нужда от попълнения по фланговете, тъй като дошлите през зимата Лео Перейра и Алехандро Пиедраита разочароват и не успяват да се превърнат в основни фигури. В същото време крайните защитници Дейвид Пастор и Анжело Мартино реално нямат конкуренция. Андрей Йорданов не може да се пребори с аржентинеца за мястото отляво на отбраната. Взетият под наем от Ботев (Враца) Тамиму Уору пък се контузи, а и показа, че му липсват качества като тези на бразилеца.

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В Европа Христо Янев залага на схема с трима защитници и халф-бекове, което носи успех на "червените". Фланговите титулярни места са за Пастор и Мартино и единствената им по-остра алтернатива е Мохамед Брахими. Затова и "армейците" ще се насочат към взимането именно на такива играчи.

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