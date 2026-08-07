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  3. Косич: Днес се изправихме срещу един много добър отбор

Косич: Днес се изправихме срещу един много добър отбор

  • 7 авг 2026 | 23:26
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Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след поражението на тима с 0:2 от Левски в двубой от 4-ия кръг на efbet Лига.

Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)
Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)

"Днес се изправихме срещу един много добър отбор. Ние бяхме дисциплинирани и опитахме да нараним съперника. Горд съм от момчетата, но ако не се възползваш от положенията си, биваш наказан. Знаем, че те са много добър отбор и трябва да затваряме пространствата. От малко положения може да получиш гол, когато играеш срещу силен съперник. Отборът се подобрява, нямаме късмет във всички мачове, но трябва да приемем и поведението на реферите. Момчетата обаче се подобряват.

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Снимки: Владимир Иванов

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