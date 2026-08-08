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Дунав търси първи точки след завръщането си в елита

  • 8 авг 2026 | 07:29
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Дунав търси първи точки след завръщането си в елита

Дунав и Арда се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Мачът на Градския стадион в Русе е тази вечер от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

"Драконите" все още нямат спечелена точка от началото на новия сезон. Тимът на Емануел Луканов стартира кампанията със загуби от Левски, Лудогорец и ЦСКА, така че днес футболистите ще направят всичко възможно да зарадват привържениците си с първа победа.

Кърджалийци пък записаха един успех, едно равенство и едно поражение дотук. Със сигурност Александър Тунчев има за какво да съжалява, след като отборът му отстъпи на ЦСКА 1948 с човек повече на терена.

Арда със сериозен трансфер, привлече играч на Лудогорец
Арда със сериозен трансфер, привлече играч на Лудогорец

В лагера на гостите голямата новина от седмицата е привличането на Станислав Иванов, който може да направи своя повторен дебют за Арда още днес. 

Луканов след първите три мача: Имам чувството, че играхме в Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите
Луканов след първите три мача: Имам чувството, че играхме в Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите

Двамата треньори нямат проблеми с контузени или наказани играчи, така че ще разполагат с всичко най-добро за сблъсъка в Кърджали.

Дунав (Русе) - Арда (Кърджали)

Начало: 21:15 часа
Съдия: Георги Кабаков
Стадион: Градски стадион, Русе

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