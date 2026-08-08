Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Въодушевеният ЦСКА 1948 ще търси нов добър резултат срещу Локо (Сф) в "Надежда"

Въодушевеният ЦСКА 1948 ще търси нов добър резултат срещу Локо (Сф) в "Надежда"

  • 8 авг 2026 | 07:05
  • 13251
  • 42

Локомотив (София) и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Срещата на стадиона в “Надежда” стартира в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Тодор Киров.

Настроението в двата отбора е коренно различно, с оглед резултатите от старта на сезона. Локомотив все още търси първата си победа през новата кампания и евентуален успех днес би бил много ценен за тима на Любослав Пенев.

“Железничарите” стартираха с равенство в Пловдив срещу Ботев, но след това допуснаха загуба от Левски. Миналия кръг пък Локо направи хикс в малкото столично дерби срещу Славия. Така след първите си три мача “червено-черните” имат само две точки. Въпреки не особено добрият старт, старши треньорът Любослав Пенев призна, че е доволен от играта на своя тим и очаква победите да дойдат съвсем скоро.

Любо Пенев доволен: Играем добре, точките ще дойдат
Любо Пенев доволен: Играем добре, точките ще дойдат

ЦСКА 1948 от своя страна образно казано “лети” от старта на сезона. След равенството на старта със Спартак (Варна) столичани записаха две поредни победи - срещу Ботев (Враца) и Арда.

Освен това “червените” мечтаят и все повече за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Само преди дни ЦСКА 1948 направи равен с Панатинайкос в Гърция в двубой от третия квалификационен кръг на европейския турнир и шансовете им за продължаване напред остават абсолютно реални в реванша в София.

ЦСКА 1948 с три тежки сблъсъка за 7 дни
ЦСКА 1948 с три тежки сблъсъка за 7 дни

Настроението в тима определено е приповдигнато след доброто представяне в Лигата на конференциите, но предстои да видим дали момчетата на Александър Александров няма да бъдат уморени след натоварения график.

Миналата година ЦСКА 1948 и Локомотив (София) премериха два пъти сили помежду си. И в двата случая “червените” постигнаха победи - с 1:0 и 3:2.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 43035
  • 82
Бивша звезда на Локо (Пловдив) сложи край на футболната си кариера

Бивша звезда на Локо (Пловдив) сложи край на футболната си кариера

  • 8 авг 2026 | 15:05
  • 3596
  • 3
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12571
  • 28
Септември (Тервел) удари здраво Доростол

Септември (Тервел) удари здраво Доростол

  • 8 авг 2026 | 13:33
  • 1177
  • 2
Васил Стефанов за фалстартът на Гигант

Васил Стефанов за фалстартът на Гигант

  • 8 авг 2026 | 12:59
  • 1682
  • 2
Локо (Мездра) с победа в Червен бряг

Локо (Мездра) с победа в Червен бряг

  • 8 авг 2026 | 12:43
  • 2040
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 17887
  • 74
11-те на Дунав и Арда

11-те на Дунав и Арда

  • 8 авг 2026 | 20:05
  • 4616
  • 2
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 43035
  • 82
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 20026
  • 51
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19295
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12571
  • 28