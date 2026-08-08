Въодушевеният ЦСКА 1948 ще търси нов добър резултат срещу Локо (Сф) в "Надежда"

Локомотив (София) и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Срещата на стадиона в “Надежда” стартира в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Тодор Киров.

Настроението в двата отбора е коренно различно, с оглед резултатите от старта на сезона. Локомотив все още търси първата си победа през новата кампания и евентуален успех днес би бил много ценен за тима на Любослав Пенев.

“Железничарите” стартираха с равенство в Пловдив срещу Ботев, но след това допуснаха загуба от Левски. Миналия кръг пък Локо направи хикс в малкото столично дерби срещу Славия. Така след първите си три мача “червено-черните” имат само две точки. Въпреки не особено добрият старт, старши треньорът Любослав Пенев призна, че е доволен от играта на своя тим и очаква победите да дойдат съвсем скоро.

Любо Пенев доволен: Играем добре, точките ще дойдат

ЦСКА 1948 от своя страна образно казано “лети” от старта на сезона. След равенството на старта със Спартак (Варна) столичани записаха две поредни победи - срещу Ботев (Враца) и Арда.

Освен това “червените” мечтаят и все повече за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Само преди дни ЦСКА 1948 направи равен с Панатинайкос в Гърция в двубой от третия квалификационен кръг на европейския турнир и шансовете им за продължаване напред остават абсолютно реални в реванша в София.

ЦСКА 1948 с три тежки сблъсъка за 7 дни

Настроението в тима определено е приповдигнато след доброто представяне в Лигата на конференциите, но предстои да видим дали момчетата на Александър Александров няма да бъдат уморени след натоварения график.

Миналата година ЦСКА 1948 и Локомотив (София) премериха два пъти сили помежду си. И в двата случая “червените” постигнаха победи - с 1:0 и 3:2.

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