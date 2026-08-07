От ЦСКА: Тази победа е за вас, армейци!

От ЦСКА публикуваха видео с кадри от вчерашния мач срещу Макаби (Тел Авив), спечелен от "армейците" с 3:0. Отборът на Христо Янев направи голяма крачка към това да си гарантира минимум участие в основната схема на Лигата на конференциите, а от клуба посветиха победата на своите фенове.

Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби

"Тази победа е за вас, армейци! Нека следващия четвъртък отново бъдем заедно и направим още една крачка към целта! Само ЦСКА!", написаха от Борисовата градина.

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Снимки: Startphoto