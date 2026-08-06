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Жоел Цварц с призив към феновете на ЦСКА

  • 6 авг 2026 | 21:38
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Един от голмайсторите на ЦСКА при победата с 3:0 над Макаби (Тел Авив) - Жоел Цварц, отправи призив към "червените" привърженици. Той прикани феновете да подкрепят отбора в реванша срещу израелския тим следващия четвъртък.

Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби
Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби

"Армейци, много съм щастлив от победата, но трябва да я довършим следващата седмица. Благодаря ви за подкрепата от вкъщи и се надявам да се видим следващата седмица на стадиона. Само ЦСКА!", каза Цварц във видео, разпространено от "червените" клуб в социалните мрежи.

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Снимки: Startphoto

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