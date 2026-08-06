Жоел Цварц с призив към феновете на ЦСКА

Един от голмайсторите на ЦСКА при победата с 3:0 над Макаби (Тел Авив) - Жоел Цварц, отправи призив към "червените" привърженици. Той прикани феновете да подкрепят отбора в реванша срещу израелския тим следващия четвъртък.

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"Армейци, много съм щастлив от победата, но трябва да я довършим следващата седмица. Благодаря ви за подкрепата от вкъщи и се надявам да се видим следващата седмица на стадиона. Само ЦСКА!", каза Цварц във видео, разпространено от "червените" клуб в социалните мрежи.

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Снимки: Startphoto