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  3. Иван Иванов: 3-4 дена не са ни достатъчни за почивка, влязохме малко уморени

Иван Иванов: 3-4 дена не са ни достатъчни за почивка, влязохме малко уморени

  • 7 авг 2026 | 20:55
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Старши треньорът на Етър Иван Иванов говори след успеха на своя тим над Марек. “Болярите” се наложиха с 1:0 и постигнаха трети пореден успех от старта на сезона.

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“Доволен съм, защото играхме срещу опитен отбор, може би най-опитният в групата. Трябваше да се справим и предния кръг срещу такъв отбор и излязохме с две победи. Не избягахме от нещата, които тренираме. Отварям и една скоба, че се опитваме да променяме нашите футболисти от физическа гледан точка. Играхме петък и понеделник, ние играем малко по-интензивен футбол и 3-4 дена не са ни достатъчни. Малко влязохме уморени. Не е оправдание, аз даже съм за да научим българските футболисти на по-интензивен футбол, но това е труден процес. Беше ни трудно, бяхме тежки и тромави. Говорихме, че трябва да се възползваме от полу-положенията, както и стана голът.

След като влязоха резервите не съм доволен, последните 30 минути не съм доволен. Но след гола мачът малко се поразвали. Даваме твърде много на емоцията да взима връх. Доволен съм, че имам ширина в състава и мога да варирам с много възможности. Имам много равностойни футболисти.

Младостта срещу опита беше днес и това казах на момчетата, че младостта, енергията, интензитетът трябва да надделее. Ще ни бъде много трудно. Голяма част от отборите ги затваряме до 20-30 метър. На нас ни трябва финес, техника, полу-положение, за да нанасяме хубави удари. Ударите ни са малко хаотични”, заяви Иванов.

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