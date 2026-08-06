Цварц: Много добър ЦСКА

Нападателят на ЦСКА Жоел Цварц бе много доволен от победата с 3:0 като гост на Макаби (Тел Авив). Нидерландеца смята, че “червените” са показали много добра игра.

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“Видях много добър отбор на ЦСКА. Мисля, че свършихме добре работата си. Бяхме се подготвили за двубоя. Христо Янев ми каза да продължа така, защото помагам на отбора. Настроението е много добро. можем да бъдем щастливи, но трябва да довършим работата си. Опитвам се да бъда фокусиран в тренировките и да показвам качествата си. Чувствам се много щастлив в отбора. Играчите са страхотни”, каза Цварц.

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