Годой: Мисля, че отборът набра шампионски ритъм

Звездата на ЦСКА – Леандро Годой беше изключително щастлив след успеха с 3:0 над Макаби Тел-Авив с 3:0. Нападателят се разписа веднъж във вратата на израелския тим.

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"Мисля, че направихме добър старт на сезона. Още от предсезонната подготовка започнахме да трупаме ритъм. Мисля, че отборът набра шампионски ритъм и го показва с всеки мач. Опитвам се да давам най-доброто от себе си – дали с гол, или с асистенция. Това беше петият ми мач и в нито един момент не съм се почувствал нещастно или пък некомфортно на терена. Хубавото е, че това беше решителен мач и успях да отбележа. Има момент на умора във вътрешния шампионат, но имаме доста широк състав и в момента се справяме".

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