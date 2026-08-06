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  3. Годой: Мисля, че отборът набра шампионски ритъм

Годой: Мисля, че отборът набра шампионски ритъм

  • 6 авг 2026 | 22:00
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Звездата на ЦСКАЛеандро Годой беше изключително щастлив след успеха с 3:0 над Макаби Тел-Авив с 3:0. Нападателят се разписа веднъж във вратата на израелския тим.

Жоел Цварц с призив към феновете на ЦСКА
Жоел Цварц с призив към феновете на ЦСКА

"Мисля, че направихме добър старт на сезона. Още от предсезонната подготовка започнахме да трупаме ритъм. Мисля, че отборът набра шампионски ритъм и го показва с всеки мач. Опитвам се да давам най-доброто от себе си – дали с гол, или с асистенция. Това беше петият ми мач и в нито един момент не съм се почувствал нещастно или пък некомфортно на терена. Хубавото е, че това беше решителен мач и успях да отбележа. Има момент на умора във вътрешния шампионат, но имаме доста широк състав и в момента се справяме".

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