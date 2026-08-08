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Изненада! Роналд Араухо преминава в Ливърпул под наем, а това отваря пътя на Родри към Барселона

  • 8 авг 2026 | 03:20
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Барселона и Ливърпул са постигнали споразумение за преотстъпването на уругвайския защитник Роналд Араухо.

Преговорите между двата клуба се засилиха през последните дни и в крайна сметка доведоха до сделка, както първо съобщи Фабрицио Романо, а впоследствие потвърди и авторитетният вестник „Марка“. Според условията Ливърпул ще поеме цялата заплата на футболиста, като в договора е включена и необвързваща опция за закупуване в полза на английския тим.

Информацията все още не е потвърдена от нито един от двата клуба, но се очаква до часове това да бъде оповестено.

Барселона пътува тази вечер (8 август, събота) за Удине, където ще участва в тристранен приятелски турнир с местния Удинезе и английския Нотингам Форест. Не се очаква Роналд Араухо да бъде част от групата за Италия, но ще използва времето преди заминаването, за да се сбогува със своите съотборници.

Араухо има договор с Барселона до юни 2031 г. след последното му подновяване през 2025 г. Въпреки това уругвайският централен защитник загуби водещата си роля в титулярния състав на Ханзи Флик, като през миналия сезон записа едва 1617 минути игрово време във всички турнири. В момента пред него в йерархията са Пау Кубарси, Жерар Мартин и Ерик Гарсия.

Напускането на Араухо ще освободи и значителна част от бюджета за заплати на отбора. Това ще улесни привличането на Родри, за когото Барселона вече започна преговори с Манчестър Сити. Освен това каталунският клуб ще може да регистрира в Ла Лига няколко играчи, които все още чакат за картотекиране.

Ливърпул, воден от Андони Ираола, имаше спешна нужда от подсилване в защита. Малко преди началото на Висшата лига баският треньор разполагаше единствено с Вирджил ван Дайк като напълно готов титулярен централен бранител. Джо Гомес получи мускулна контузия в първия предсезонен мач, а младият Джовани Леони се възстановява от травма на кръстни връзки. Освен това има съмнения относно представянето на Жереми Жаке, 21-годишният защитник, привлечен това лято от Рен. Към тези проблеми се добавя и трансферът на Ибрахима Конате в Реал Мадрид.

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