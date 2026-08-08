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Българинът Валери Владимиров титуляр за Милан срещу Челси днес

  • 8 авг 2026 | 09:57
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Почти сигурно българският талант Валери Владимиров ще бъде титуляр за Милан в днешната престижна контрола на тима с Челси. Мачът е от 15:00 часа в Джакарта. Популярният журналист Джанлука Ди Марцио, както и други италиански кореспонденти, които са с “росонерите” на тяхното турне, съобщават, че наставникът Рубен Аморим е решил да направи мащабни промени в стартовия си състав в сравнение с проверката срещу Интер преди три дни. Португалецът възнамерява да заложи на 10 нови титуляри, като единствен вратарят Ториани ще запази мястото си сред 11-те.

Така за 18-годишния Владимиров това би било дебют като титуляр за миланския гранд. Българинът влизаше като резерва за около по половин час и в двете изминали контроли това лято - срещу Селтик и Интер.

Сега се очаква той да бъде единият от тримата централни защитници в постройката на Аморим заедно с Де Винтер и Диавара. По фланговете от първата минута ще започнат Салемакерс и Еступинян, а в центъра на полузащитата ще си партнират Модрич и Комото. В атака се очаква Гонсало Рамос да запише първия си мач като титуляр, подкрепян от Леао и Нкунку.

Вероятният състав на Милан (3-4-2-1): Ториани; Владимиров, Де Винтер, Диавара; Салемакерс, Комото, Модрич (к), Еступинян; Нкунку, Леао; Рамос.

Роденият на 4 юни 2008 г. Валери Владимиров се присъедини към школата на италианския гранд през август 2024 г. от родния си Ботев (Пловдив) и бързо се утвърди като стълб в отбраната на дублиращия тим Милан Футуро и Примаверата. Бранителят хвана окото на новия наставник Рубен Аморим още в първите дни от лятната подготовка и наставникът започна да му гласува все повече доверие.

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