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  3. Асен Митков: Играхме сериозно и постигнахме добра победа срещу труден съперник

Асен Митков: Играхме сериозно и постигнахме добра победа срещу труден съперник

  • 7 авг 2026 | 23:48
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Халфът на Левски Асен Митков сподели първите си впечатления след победата с 2:0 над Локомотив (Пловдив) в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига.

Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)
Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)

"Ние гледаме мач за мач. Играхме сериозно и постигнахме добра победа срещу труден съперник. Не съм готов на 100 процента, но мач след мач се чувствам по-добре. Мисля, че на реванша с Кайрат ще бъде по-различно. Ще бъде и по-труден двубой. Това е отбор, който миналата година игра в Шампионската лига, няма да е лесен мачът. Надявам се да спечелим и там", заяви Митков.

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