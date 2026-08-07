Асен Митков: Играхме сериозно и постигнахме добра победа срещу труден съперник

Халфът на Левски Асен Митков сподели първите си впечатления след победата с 2:0 над Локомотив (Пловдив) в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига.

Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)

"Ние гледаме мач за мач. Играхме сериозно и постигнахме добра победа срещу труден съперник. Не съм готов на 100 процента, но мач след мач се чувствам по-добре. Мисля, че на реванша с Кайрат ще бъде по-различно. Ще бъде и по-труден двубой. Това е отбор, който миналата година игра в Шампионската лига, няма да е лесен мачът. Надявам се да спечелим и там", заяви Митков.

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