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Треньорът на Макаби (Тел Авив): Не бяхме изненадани от ЦСКА, очаква ни огромно предизвикателство

  • 6 авг 2026 | 21:21
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Старши треньорът на Макаби (Тел Авив) говори след загубата с 0:3 от ЦСКА в първия мач между двата тима от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Наставникът на израелците заяви, че "армейците" не са го изненадали по никакъв начин и че неговия отбор го очаква огромно предизвикателство в София след седмица.

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"Двубоят все още не е приключил. Чака ни огромно предизвикателство. Имаше някои добри неща, но и прекалено много лоши. Много лесно допускахме да загубим топката и то в позиция, когато не ни притискаха. Това са неща, които за нашите стандарти не би трябвало да допускаме.

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Опитахме се да отвърнем на удара, който ЦСКА нанесе след нашите грешки. Трябва да сме много по-прецизни във всяко едно отиграване. Не бяхме изненадани от ЦСКА. Те играха по същия начин и срещу Карабах. Трябваше да отбележим в четвъртата минута. Тогава нещата щяха да бъдат различни. Головете печелят мачовете. Трябва да сме много по-добри следващата седмица, защото ни чака огромно предизвикателство.

На такова високо ниво не би трябвало да има ефект липсата на публика. Много често губихме топката и това ни изигра лоша шега. Когато изиграят повече мачове, футболистите навлизат в по-добър ритъм. Когато се подготвяхме за мача, знаехме какво точно ни очаква. Изпуснахме някои положения в началото на мача. Допуснахме грешки и накрая ни вкараха трети гол, след нова грешка", каза Милър.

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Снимки: Startphoto

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