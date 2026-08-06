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Вальо Илиев каза как ЦСКА е убедил Сенси и Гбамин да дойдат в клуба и отсече: Направихме изключителен двубой

  • 6 авг 2026 | 21:59
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев нарече представянето на "червените" след днешната им победа с 3:0 над Макаби (Тел Авив) "изключително".

“Изключителна дисциплина, отговорност, смелост най-вече, отговорно поведение. Това беше разковничето на плана, който бяхме подготвили. Направихме изключителен двубой, видяхте го доста красноречиво. Свикнал съм и след най-добрите двубои да коригираме някои неща. Това е като минимум летва. Вярвам, че можем да надграждаме.

Ще подходим достатъчно сериозно, както го направихме преди двубоя днес. Трябва да сме смирени и да не изпадаме в двете крайности. Няма да има прекалена самоувереност или отпускане. Сега е важно да се подготвим за мача в неделя.

Защо да не видим някое ново класно попълнение. Но трябва да привлечем футболист, който да отговаря на високото ниво на ЦСКА.

Максимално съм отдаден да помогна на ЦСКА. Желанието на ръководството беше такова и затова съм на този пост. Ако тръгнем да си говорим за спецификите на поста ми, ще изпуснем самолетна. Работата ми е да съм максимално полезен на ЦСКА. Това и ще направя. Амбициран съм достатъчно.

Имаме страхотна комуникация с целия щаб, общуваме си много, вярвам в това, което правят. В днешния мач се видя, че работим великолепно в екип.

Цел №1 в ЦСКА е да се играе всеки мач за победа. Със сигурност бихме привлекли футболист в отобра си, но той трябва да отговаря на нивото на ЦСКА.

Нещото, с което успяхме да привлечем Сенси и Гбамин, е отношението и това за какъв клуб ще играят", каза щастливият директор на "червените" след впечатляващото представяне на ЦСКА.

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