Кусо: За първи път попадам в подобен клуб

Футболистът на Левски Давид Кусо говори след победата на своя тим над Локомотив (Пловдив). “Сините” се наложиха с 2:0, като анголецът отбеляза първото попадение в срещата.

Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)

“Много добър ритъм от първата до последната минута, висок интензитет приложихме. Тайната беше в отборния дух, моментите, когато притежаваме топката и трябваше да се защитаваме. Затова тренираме, за да може това, което тренираме, да го прилагаме и в мача.

Невероятна атмосфера. За първи път попадам в подобен клуб. Всеки ден наистина усещам любовта на феновете, на клуба, на всички тук. Много съм щастлив, че съм тук и мога да помогна.

Затова се подготвяме всеки ден, за да може да играем в тези големи мачове. Независимо кой е противникът и къде играем - само Левски!”, заяви Кусо.

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