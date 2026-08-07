В Румъния се прехласнаха по българските отбори: Ние трупаме провал след провал, а те...

Медиите в Румъния отбелязаха контраста в представянето на техните тимове в европейските клубни турнири и това на българските отбори. Анализ на gsp.ro обръща внимание на провалите на съставите от северната ни съседка и успехите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948.

Ето какво се казва в анализа:

Румънският футбол преживява пореден разочароващ европейски сезон. Докато Румъния остана с (почти) един-единствен отбор в плейофите на европейските турнири, българите, които все още имат три тима в надпреварите, са допуснали само една загуба в общо 15 мача.

След изиграването на първите два предварителни кръга в европейските клубни турнири Румъния остана само с два представителя – Университатя Крайова и ЧФР Клуж. От тях единствено първият запазва реални шансове да продължи европейското си приключение след резултатите от първите мачове в третия предварителен кръг в четвъртък вечер.

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Университатя Крайова завърши наравно 1:1 при гостуването си на финландския КуПС в третия предварителен кръг на Лига Европа. В същото време ЧФР Клуж претърпя една от най-тежките си европейски загуби в последните години, падайки с 0:5 у дома от Тромсьо в Лигата на конференциите.

За разлика от тях, съседите от юг от Дунава впечатляват със сезон, който надхвърля всички очаквания. Три от четирите им отбора продължават участието си в Европа и все още нямат загуба в международните мачове през тази кампания.

Лудогорец е единственият български тим, който е загубил европейски мач през този сезон. Всички останали резултати на българските представители са 6 победи и 8 равенства.

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Голямо унижение за ФКСБ в Лигата на конференциите

В настоящото издание на европейските турнири Румъния стартира с 4 отбора: Университатя Крайова (първи кръг, Шампионска лига), У Клуж (първи кръг, Лига Европа), ЧФР Клуж и ФКСБ (втори кръг, Лига на конференциите).

Университатя Крайова започна от квалификациите на Шампионската лига, но беше елиминирана още във втория кръг именно от Левски София. „Олтените“ отстъпиха с 0:1 в България, а равенството 2:2 в Крайова се оказа недостатъчно за класиране.

Румънският шампион продължи в третия предварителен кръг на Лига Европа, където в четвъртък вечер завърши 1:1 във Финландия срещу КуПС, постигайки добър резултат преди реванша на стадион „Йон Облеменко“ в средата на следващата седмица.

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Университатя Клуж беше драматично елиминиран от Лига Европа от Динамо Киев след изпълнение на дузпи, след което продължи участието си в Лигата на конференциите. Тимът от Трансилвания направи равенство 2:2 у дома с Бран, но загуби реванша в Норвегия с 1:3 и напусна надпреварата.

ФКСБ също не се задържа дълго в Лигата на конференциите. „Червено-сините“ бяха изненадващо елиминирани от латвийския Ауда с общ резултат 3:7.

ЧФР Клуж преодоля успешно втория кръг на Лигата на конференциите след 1:1 и 3:0 срещу Алашкерт. Сега обаче тимът от Груя е на практика елиминиран след категоричното поражение с 0:5 от Тромсьо в първия мач от третия кръг. Мисията за реванша е невъзможна, а класирането изглежда като научна фантастика, особено предвид факта, че мачът е като гост.

България: Почти перфектен европейски сезон

Докато румънските отбори трупаха провал след провал, българските клубове записаха забележително представяне.

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Левски София, шампионът на България, е лидер по коефициент сред отборите от юг от Дунава с баланс от три победи, две равенства и нито една загуба, като успя да елиминира и Университатя Крайова.

ЦСКА-София също има идентично представяне с три успеха и две равенства, без загуба в квалификациите на Лига Европа.

ЦСКА 1948 завърши наравно и в трите си мача досега (победа над Търнава след дузпи) и продължава в Лигата на конференциите без поражение.

Единственото изключение е Лудогорец, който записа първата загуба за български отбор в Европа този сезон, като беше победен и елиминиран от квалификациите на Лигата на конференциите.

Кой докара футбола до това състояние? Оставаме на първо място само по тарикатлък и подигравки. Никой никъде не се шегува, всички са сериозни, уважават треньора. При нас всички сме тарикати, всички знаем повече от треньорите, знаем всичко.

Дори не знам какво трябва да направим! Вече нищо не знам. Много е трудно. Гледаме на всички като на глупаци – че онези нямат ръце, другите нямат крака. Ако не оставим веднъж завинаги тази проста и евтина шега настрана и не се захванем за работа, нищо няма да постигнем! Излагаме се! Глупаци ще са, ако пак ни пратят в Европа. Стойте си и си играйте там, разваляте ни турнира! Няма какво да се направи. Всички са умници.

– Басараб Пандуру, пред „Прима Спорт“

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Ние отдавна сме зад българите, само че обичаме да си вирим носа като крастава коза: по отношение на дефицита, крайбрежието (туризма), влизането в еврозоната, магистралите и т.н. Това, че сега ни бият и на футбол, е само черешката на... тортата!!

Това не е убедително сравнение и ще ти кажа защо. Ела и ми говори за българското първенство и отбори, когато направят няколко ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ сезона с такива резултати. Прогресът на едно вътрешно първенство, нивото на футбола в една страна не може да се оценява само въз основа на един добър старт на европейски сезон.

На фона на разочароващите резултати на румънските отбори в европейските клубни турнири, мнозина погледнаха със завист към съседна България. Преди две години румънският футбол изглеждаше в по-добра позиция спрямо много страни в региона, но сегашната реалност е различна. Хаотичното развитие и липсата на ясен структурен план през последното десетилетие превърнаха непостоянството в запазена марка за румънския футбол.

Да, през този сезон българският клубен футбол се представя по-силно от румънския, но това не означава автоматично, че моделът му е достоен за подражание. Идеята за изграждане на отбори почти изцяло от чужденци не е доказала своята ефективност в Източна Европа. Подобни стратегии се прилагат от години в Турция, Гърция и Украйна, но европейските им успехи са спорадични и постигнати на изключително висока цена.

За клубове от нашия регион е почти невъзможно да се конкурират за подписите на качествени играчи извън Европейския съюз с по-богатите първенства. Поради тази причина норвежкият модел, който залага на развитието на местни таланти, изглежда далеч по-устойчив. Той не само дава шанс на младите спортисти да се докажат, но и насърчава бъдещите поколения да се занимават със спорт, което носи ползи за цялото общество.

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Критиците на така наречения „български модел“ изтъкват и конкретни примери. В мача между Университатя Крайова и Левски например, от 16-те футболисти, които играха за българския тим, 13 бяха чужденци. Това повдига въпроса доколко подобен подход е здравословен.

Важно е да се отбележи и разликата в регулациите. В румънската Суперлига отборите имат право да използват едновременно на терена не повече от петима играчи извън Европейския съюз. В България такова правило няма, което позволява тази масова инвазия на легионери. Това трябва да се вземе предвид при анализа на представянето на румънските клубове в Европа, тъй като базата за селекция е ограничена, а цените на европейските играчи често са непосилни за местните отбори.

Ефектът от тази политика се вижда и на ниво национални отбори. Макар румънският тим да не е в най-добрата си форма, представянето на българския национален отбор в последните години е определяно като катастрофално, което може да е пряко следствие от липсата на възможности за развитие на местни играчи.

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