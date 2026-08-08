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Левски постави цена на Вуцов

  • 8 авг 2026 | 09:14
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3 милиона евро - на толкова в момента оценява ръководството на Левски вратаря Светослав Вуцов. Това е сумата, при която от клуба евентуално могат да започнат преговори за продажбата на стража. Към момента обаче шефовете нямат намерение да се разделят с него. А това най-рано би се случило през зимата.

Защото "сините" вече си осигуриха участие на континенталната сцена поне до Коледа, а ако влязат в същинската фаза на Шампионскаta лига или Лига Европа, ще продължат участие в тях и през януари.

Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)
Левски с рутинна победа над Локомотив (Пловдив)

Вече се появиха информации, че английският Уулвърхамптън и френският елитен Рен се интересуват от правата на стража. Скаути на въпросните клубове вече са гледали на живо играта му. Наред с това ръководствата са изискали информация при какви условия биха се сдобили с трансферните му права.

Английски и френски тим с интерес към Вуцов
Английски и френски тим с интерес към Вуцов

Вуцов подписа неотдавна нов договор с Левски. Той го обвързва с клуба до лятото на 2028 година. Той на практика е без сериозна алтернатива за титулярно място. Негови дубльори са Мартин Луков и 18-годишният юношески национал Огнян Владимиров. Ако за Светльо все пак пристигне отлична оферта, която няма как да бъде отказана, Левски със сигурност ще вземе негов заместник. През лятото в полезрението на "сините" бе Боян Милосавлевич от Локо (Пд).

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