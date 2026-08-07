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ЦСКА се прибра от Батуми

  • 7 авг 2026 | 02:10
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Отборът на ЦСКА кацна в София малко след 02:00 часа след полунощ. С чартърен полет на Turkish Airlines "червените" взеха разстоянието от Батуми до летище "Васил Левски" за малко повече от два часа. Снощи футболистите на Христо Янев записаха впечатляваща победа с 3:0 като гост на Макаби (Тел Авив) в първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

По време на полета на борда цареше отлично настроение, като целият екипаж на турските авиолинии също стана част от празничната атмосфера. В знак на благодарност за комфортното пътуване и за спомен от паметната вечер, стюардът и стюардесите в самолета бяха изненадани от българската делегация, като получиха официални клубни шалове на „армейците“.

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Снимки: Sportal.bg

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