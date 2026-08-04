Третият кръг в Лига Европа се открива с два интригуващи сблъсъка

Два изтеглени мача от Лига Европа ще се изиграят днес, 4 август 2026 г., отваряйки ударно битките в третия квалификационен кръг на втория по сила европейски клубен турнир. Напрежението в надпреварата се покачва драстично, тъй като залозите вече са огромни и всеки грешен ход може да сложи край на европейските амбиции на отборите за този сезон.

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Първият сблъсък за деня изправя северноирландския Ларн срещу грузинския Иберия 1999 на стадион „Инвър Парк“ в град Ларн. Двата тима стигнаха дотук след разочароващи кампании в квалификациите на Шампионската лига, откъдето отпаднаха, но сега ще хвърлят всички сили, за да вземат ранен аванс преди реванша в Тбилиси. Гостите се смятат за лек фаворит в сблъсъка, но със сигурност очакваме да е оспорвано и нищо да не е решено преди реванша.

Във втория мач от програмата за вторник ирландският Шамрок Роувърс посреща албанския Егнатия на своя „Талат Стейдиъм“ в Дъблин. Ирландците отпаднаха от пресявките за Шампионската лига, докато шампионът на Албания също търси своя реванш на европейската сцена в този нов турнир след отпадане от най-силната надпревара. Шамрок влиза в срещата като изявен фаворит на родна земя, но амбициозните гости от Егнатия ще направят всичко възможно да си тръгнат с позитивен турнирен резултат преди домакинския реванш.

Истинското шоу в Лига Европа обаче тепърва предстои в следващите дни, когато ще се изиграят и останалите 11 първи мача от третия квалификационен кръг. Сред тях са и изключително интересни сблъсъци като визитата на българския ЦСКА срещу Макаби Тел Авив и дербито между Ягелония и шотландския Рейнджърс

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