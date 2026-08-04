Александров: Със сигурност не отиваме обречени

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори преди заминаването на отбора към Атина. В утрешния ден „червените“ ще се изправят срещу Панатинайкос на гръцка земя в двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

„Мачът с Търнава е забравен, вече се концентрираме за Панатинайкос. Отборът е концентриран, подготвен. Отиваме да направим един добър мач с който да се гордеем. Искам да видя агресия, искам да се опитаме да се надиграваме. Знаем каква класа е отборът, който ни чака. Но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем до къде сме стигнали с развитието си. Сигурен съм, че ще направим добър мач. Много тежък съперник, но във футбола всичко става. Отиваме да покажем най-добрата си версия. В тези два мача ние трябва да покажем най-доброто си лице, че да имаме шанс да отстраним Панатинайкос. Всички са здрави. Разполагаме с най-доброто. Много по-големия фаворит е Панатинайкос, мисля че при тях е на всяка цена“, завърши Алвеша.

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