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Фенербахче подготвя оферта за Маркъс Рашфорд

  • 4 авг 2026 | 07:03
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Фенербахче подготвя оферта за Маркъс Рашфорд

Турският гранд Фенербахче е готов да „разбие касичката“, за да привлече крилото на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд, съобщават медиите в Англия.

28-годишният футболист прекара миналия сезон под наем в Барселона, където отбеляза 14 гола и направи 11 асистенции в 49 мача. Това бе най-доброто му представяне от сезон 2022-23 г. насам. Каталунците имаха опция да откупят правата на Рашфорд за сума от 26 милиона паунда, но вместо това предпочете да подпишат с Антъни Гордън.

Бъдещето на Рашфорд в Манчестър Юнайтед остава несигурно. Според някои информации клубът иска да го продаде, докато други твърдят, че мениджърът Майкъл Карик е готов да го реинтегрира в състава.

Според „Сън“ турският гранд Фенербахче се е очертал като потенциална дестинация за Рашфорд и е готов да направи всичко възможно, за да осъществи трансфера. В информацията се добавя, че клубът вече се е свързал с представителите на Рашфорд, за да научи условията по евентуална сделка.

Очаква се новият треньор Исмаил Картал да получи сериозна финансова подкрепа от ръководството на Фенербахче в стремежа на отбора да спечели първата си шампионска титла от сезон 2013-14 г.

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Снимки: Gettyimages

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