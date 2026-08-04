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  3. ПСЖ ще отправи нова оферта за японски национал

ПСЖ ще отправи нова оферта за японски национал

  • 4 авг 2026 | 10:54
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ПСЖ ще отправи нова оферта за японски национал

Пари Сен Жермен подготвя нова оферта за вратаря на Парма Зион Сузуки, съобщи журналистът Николо Скира.

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Парижкият клуб възнамерява да направи нова оферта за 23-годишния страж. Парма иска 40 милиона евро за играча. Самият Сузуки вече е постигнал принципно споразумение с ПСЖ за петгодишен договор. Настоящото споразумение на японския национал с италианския клуб е до 30 юни 2029 г.

Миналия сезон Сузуки допусна 30 гола в 22 мача във всички състезания и запази шест „сухи мрежи“. На Световното първенство той получи пет гола в четири мача.

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