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Левски излиза за още една крачка към мечтата

  • 4 авг 2026 | 07:07
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Левски излиза за още една крачка към мечтата
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Слушай на живо: Левски - Кайрат

Отборът на Левски излиза срещу Кайрат в сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Мачът стартира в 20:30 часа с първия съдийски сигнал на Донатас Румсас.

Футболистите на Хулио Веласкес се намират в страхотна форма от началото на сезона, като "сините" имат пет победи и две равенства във всички турнири. В последния шампионатен кръг отборът постигна лесен успех с 3:0 над Септември (София).

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Гостите от Алмати са в разгара на шампионата си, като тимът има пет победи в последните пет шампионатни срещи. В Европа Кайрат успя да отстрани драматично след дузпи футболистите на Омония (Никозия).

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По време на пресконференцията на Хулио Веласкес преди сблъсъка стана ясно, че Акрам Бурас е аут за мача поради контузия, която получи срещу Септември. Той коментира и физическото състояние на Майкон, като там всичко ще се реши в последния момент.

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Веласкес разясни за състоянието на Акрам Бурас и Майкон

Най-лошата новина за гостите ще бъде отсъствието на атакуващия халф Жоржиньо. Португалецът получи контузия в коляното в битката с Ордабаси от шампионата.

Това се явява още една крачка за Левски към голямата мечта. При класиране напред "сините" ще се изправят срещу АЕК в сблъсък за място в основната фаза на Шампионската лига.

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

ЛЕВСКИ - КАЙРАТ

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Донатас Румсас
Начало: 20:30 часа

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