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Феран Торес обясни за шапката с препратка към мотото на Тръмп

  • 4 авг 2026 | 09:50
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Нападателят на Испания и Барселона Феран Торес даде своето обяснение за носенето на червена шапка с надпис „Make Spain Great Again“, с която той се "окичи" по време на празненствата за световната титла. По думите му тя е изразявала единствено желанието му да види отново Испания на върха в световния футбол и не е по никакъв начин свързана с политически пристрастия.

„Беше забавен момент, защото нямаше нищо общо с политиката. Честно казано, не разбирам от политика. Идеята беше просто да видя Испания отново на върха, печелейки Световното първенство“, заяви Торес в интервю за CNN в отговор на въпроси относно полемиката, предизвикана от аксесоара.

Шапката с лозунга „Make Spain Great Again“ („Да направим Испания отново велика“) е адаптация на известния слоган „Make America Great Again“ , използван от американския президент Доналд Тръмп. Това бе изтълкувано от някои като жест на политическа подкрепа – прочит, който нападателят омаловажи три седмици след гола, донесъл на Испания втората световна титла.

Противоречията около шапката се засилиха, след като официалният акаунт на Белия дом реагира в социалната мрежа „Екс“ със съобщението „Всеки иска да е част от движението“, споделяйки видео на Торес по време на празненствата за титлата. Самият Доналд Тръмп също коментира одобрително шапката на футболиста на Барселона.

Феран Торес подхрани съмненията за бъдещето си в Барселона
Феран Торес подхрани съмненията за бъдещето си в Барселона

Както и се очакваше обаче, всичко е било просто шега на Феран Торес.

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