Феран Торес обясни за шапката с препратка към мотото на Тръмп

Нападателят на Испания и Барселона Феран Торес даде своето обяснение за носенето на червена шапка с надпис „Make Spain Great Again“, с която той се "окичи" по време на празненствата за световната титла. По думите му тя е изразявала единствено желанието му да види отново Испания на върха в световния футбол и не е по никакъв начин свързана с политически пристрастия.

„Беше забавен момент, защото нямаше нищо общо с политиката. Честно казано, не разбирам от политика. Идеята беше просто да видя Испания отново на върха, печелейки Световното първенство“, заяви Торес в интервю за CNN в отговор на въпроси относно полемиката, предизвикана от аксесоара.

Collins: You were later seen wearing a red make Spain great again hat.



Ferran Torres: Yeah, it was a funny moment because it was not about politics because honestly, I don't know about politics. It was just to be able to see Spain again on the top, winning the world cup. pic.twitter.com/XVtqy9oFbe — Acyn (@Acyn) August 4, 2026

Шапката с лозунга „Make Spain Great Again“ („Да направим Испания отново велика“) е адаптация на известния слоган „Make America Great Again“ , използван от американския президент Доналд Тръмп. Това бе изтълкувано от някои като жест на политическа подкрепа – прочит, който нападателят омаловажи три седмици след гола, донесъл на Испания втората световна титла.

Противоречията около шапката се засилиха, след като официалният акаунт на Белия дом реагира в социалната мрежа „Екс“ със съобщението „Всеки иска да е част от движението“, споделяйки видео на Торес по време на празненствата за титлата. Самият Доналд Тръмп също коментира одобрително шапката на футболиста на Барселона.

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Както и се очакваше обаче, всичко е било просто шега на Феран Торес.

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