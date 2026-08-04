Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

Третият квалификационен кръг на Шампионската лига започва ударно с осем интригуващи двубоя по терените на Европа. С навлизането в тази фаза битката за заветните групи на най-силния турнир става безмилостна, а залозите за клубовете достигат милиони евро. За наша радост, българският шампион Левски се представя блестящо до момента и днес ще опита да продължи страхотната си кампания в домакинството си на Кайрат (Алмати).

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Както вече стана дума, всички погледи у нас ще бъдат насочени към стадион "Георги Аспарухов", където Левски излиза в ключов сблъсък срещу казахстанския Кайрат. „Сините“ ще предприемат сериозен офанзивен натиск, за да си осигурят чист и комфортен аванс преди изключително тежкото и далечно гостуване в Казахстан.

Останалата част от програмата също предлага сериозни сблъсъци, като в Ереван тимът на Арарат-Армения ще разчита на местната жега срещу словенския Целие, който обаче е считан за лек фаворит заради по-опитния си състав.

В Швеция местният Мялби приема словашкия първенец Слован (Братислава) на своя „Страндвален“ в търсене на турнирен аванс срещу редовен участник в груповите фази.

Интересен дуел предстои и на неутрален терен в Унгария, където Апоел (Беер Шева) се изправя срещу сръбския гранд Цървена звезда, влизащ в мача като изявен фаворит срещу коравия израелски тим.

В Загреб хърватският колос Динамо излиза на „Максимир“ като абсолютен фаворит срещу литовския Кауно Жалгирис и ще се опита да реши всичко още в първия мач.

В Пирея гръцкият гранд Олимпиакос е домакин и има по-големи шансове срещу нидерландската изненада НЕК Наймеген, които обаче практикува много опасен атакуващ футбол и не може да бъде подценяван.

Безспорно най-голямото дерби за деня в „нешампионския поток“ е в Прага, където чешкият шампион Спарта ще се сблъска с френския Лион в напълно непредвидим тактически дуел.

Програмата за вечерта се затваря в Белгия, където Роял Юнион приема норвежката машина за голове Бодьо/Глимт в мач, който обещава да бъде сред най-зрелищните и динамични в тазвечерната програма.

Останалата част от кръга в Шампионската лига ще се доиграе в сряда с още два мача.

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