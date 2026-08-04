Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спарта (Прага)
  3. Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

  • 4 авг 2026 | 07:59
  • 2055
  • 0
Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

Третият квалификационен кръг на Шампионската лига започва ударно с осем интригуващи двубоя по терените на Европа. С навлизането в тази фаза битката за заветните групи на най-силния турнир става безмилостна, а залозите за клубовете достигат милиони евро. За наша радост, българският шампион Левски се представя блестящо до момента и днес ще опита да продължи страхотната си кампания в домакинството си на Кайрат (Алмати).

Може да следите развитието на мачовете в реално време в Sportal.bg.

Както вече стана дума, всички погледи у нас ще бъдат насочени към стадион "Георги Аспарухов", където Левски излиза в ключов сблъсък срещу казахстанския Кайрат. „Сините“ ще предприемат сериозен офанзивен натиск, за да си осигурят чист и комфортен аванс преди изключително тежкото и далечно гостуване в Казахстан.

Останалата част от програмата също предлага сериозни сблъсъци, като в Ереван тимът на Арарат-Армения ще разчита на местната жега срещу словенския Целие, който обаче е считан за лек фаворит заради по-опитния си състав.

В Швеция местният Мялби приема словашкия първенец Слован (Братислава) на своя „Страндвален“ в търсене на турнирен аванс срещу редовен участник в груповите фази.

Интересен дуел предстои и на неутрален терен в Унгария, където Апоел (Беер Шева) се изправя срещу сръбския гранд Цървена звезда, влизащ в мача като изявен фаворит срещу коравия израелски тим.

В Загреб хърватският колос Динамо излиза на „Максимир“ като абсолютен фаворит срещу литовския Кауно Жалгирис и ще се опита да реши всичко още в първия мач.

В Пирея гръцкият гранд Олимпиакос е домакин и има по-големи шансове срещу нидерландската изненада НЕК Наймеген, които обаче практикува много опасен атакуващ футбол и не може да бъде подценяван.

Безспорно най-голямото дерби за деня в „нешампионския поток“ е в Прага, където чешкият шампион Спарта ще се сблъска с френския Лион в напълно непредвидим тактически дуел.

Програмата за вечерта се затваря в Белгия, където Роял Юнион приема норвежката машина за голове Бодьо/Глимт в мач, който обещава да бъде сред най-зрелищните и динамични в тазвечерната програма.

Останалата част от кръга в Шампионската лига ще се доиграе в сряда с още два мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Интер и Рома се наредиха на опашката за Николас Гонзалес

Интер и Рома се наредиха на опашката за Николас Гонзалес

  • 4 авг 2026 | 04:28
  • 1521
  • 0
Де Бройне не мисли за раздяла с Наполи

Де Бройне не мисли за раздяла с Наполи

  • 4 авг 2026 | 03:55
  • 1187
  • 0
Бернардо Силва: Нямаше как да откажа на Реал Мадрид

Бернардо Силва: Нямаше как да откажа на Реал Мадрид

  • 4 авг 2026 | 02:50
  • 2389
  • 0
Влахович е струвал на Ювентус повече от Коло Муани и Алайбегович взети заедно

Влахович е струвал на Ювентус повече от Коло Муани и Алайбегович взети заедно

  • 4 авг 2026 | 02:24
  • 2960
  • 0
Фулъм с двоен удар на пазара: взе дуо от Реал Мадрид

Фулъм с двоен удар на пазара: взе дуо от Реал Мадрид

  • 4 авг 2026 | 01:56
  • 7470
  • 1
Бенфика продължава да настоява за Палиня

Бенфика продължава да настоява за Палиня

  • 4 авг 2026 | 01:22
  • 2142
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за още една крачка към мечтата

Левски излиза за още една крачка към мечтата

  • 4 авг 2026 | 07:07
  • 6692
  • 45
Обновеният Спартак (Вн) би Локо (Пд), изпревари двата ЦСКА и влезе в топ 3 на efbet Лига

Обновеният Спартак (Вн) би Локо (Пд), изпревари двата ЦСКА и влезе в топ 3 на efbet Лига

  • 3 авг 2026 | 23:08
  • 34449
  • 63
Макаби с тежко наказание от УЕФА преди мача с ЦСКА, и "червените" страдат заради него

Макаби с тежко наказание от УЕФА преди мача с ЦСКА, и "червените" страдат заради него

  • 3 авг 2026 | 20:12
  • 37082
  • 132
Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

  • 3 авг 2026 | 17:38
  • 43819
  • 104
Етър обърна Янтра и зарадва феновете на "Ивайло"

Етър обърна Янтра и зарадва феновете на "Ивайло"

  • 3 авг 2026 | 20:37
  • 12898
  • 27