Селекционерът, който води един от най-симпатичните отбори на Мондиал 2026, напусна поста си

Селекционерът на една от приятните изненади на Мондиал 2026 Кабо Верде - Бубиста, напусна поста си начело на националния отбор.

56-годишният специалист поема мароканския клуб Беркане, който обяви за това в официалните си страници в социалните медии. Договорът е за два сезона.

🚨🇨🇻 Bubista leaves head coach role at Cape Verde after historical World Cup.



He’s now the new head coach at Moroccan club RS Berkane. 🇲🇦 pic.twitter.com/tYxvLWiJme — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

Бубиста бе треньор на Кабо Верде от 2020 г. Под негово ръководство отборът изигра 67 мача за шест години: 30 победи, 17 равенства и 20 загуби.

Под негово ръководство малката африканска островна държава се класира на историческото си първо Световно първенство. Там отборът извърши истински чудеса, след като не загуби нито един от мачовете си в групата, включително срещу бъдещия световен шампион Испания и Уругвай. Така Кабо Верде се класира за елиминациите, където след изключителна игра отстъпи на стигналия впоследствие финала тим на Аржентина с 2:3 след продължения и 1:1 в редовното време.

Возиня най-сетне пристигна в Чили, за да подпише с Коло Коло

Отборът на Бубиста и конкретно вратарят Возиня се превърнаха в истинска медийна сензация. Опитният страж също тръгва по нов път, след като ще се присъедини към чилийския гранд Коло Коло.

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Снимки: Imago